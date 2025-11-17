Vreme: Sutra osetno hladnije

Danas iznad većeg dela malo i umereno oblačno, toplo i vetrovito, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom, a na istoku Srbije ujutro magla i niska oblačnost, koja će se zadržati duže u toku dana

Duvaće umeren i jak južni vetar, u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno i sa olujnim udarima.

Najviša temperatura od 17 do 24 °C, u Negotinskoj Krajini oko 10 °C, navode iz RHMZ-a.

Uveče i noću jače naoblačenje, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegde mogu biti praćeni i grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na umeren i jak severozapadni uz osetan pad temperature.

U Kruševcu je oblačno sa temperaturom u prepodnevnim satima od 11°C, dok je vlažnost vazduha 76 odsto.

U utorak i sredu oblačno i osetno hladnije. U utorak na severu, a u sredu na zapadu Srbije prestanak padavina, dok će u ostalim krajevima padati kiša, koja će u planinskim predelima jugozapadne i zapadne Srbije u utorak brzo preći u sneg uz formiranje snežnog pokrivača.

Na jugu i jugoistoku zemlje kiša će biti obilnija, u većini mesta od 30 do 60 mm, a na području Kosova i Metohije lokalno i preko 80 mm kiše.

Od četvrtka toplije uz povremena naoblačenja s kišom.

N. L.