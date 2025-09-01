Vreme: Sunčano i toplo, od srede promenljivo

Postavljeno: 01.09.2025

Danas pretežno sunčano i toplije, vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak zapadni i severoapadni. Najviša temepratura od 27 do 31 °C, navode iz Republičkog hidrometeorloškog zavoda

U Kruševcu je vedro sa temperaturom u prepodnevnim satima od 23 °C, dok je vlažnost vazduha 57 odsto.

U utorak, 2. septembra, veći deo dana pretežno sunčano i toplo. Krajem dana na severozapadu naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koje će se u toku noći ka sredi i u sredu ujutro proširiti i na ostale krajeve.

Zatim, do kraja perioda promenljivo, na severu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima sa češćom pojavom padavina. Dnevne temperature oko i malo iznad proseka za prvu dekadu septembra.

 

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
1. septembar 2025., 17:20
 

Uglavnom vedro
28°C
Apparent: 26°C
Pritisak: 1012 mb
Vlažnost: 36%
Vetar: 3.9 m/s NNW
UV-Index: 2.55
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top