Vreme: Sunčano i hladno

Danas pretežno sunčano i hladno. Na istoku i jugozapadu Srbije pre podne magla ili niska oblačnost, koja će se, posebno u Timočkoj Krajini, zadržati i duže tokom dana. Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak, jugoistočni, u donjem Podunavlju kratkotrajno sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura od -3 do 3 °C

Kako se navodi na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Kruševcu je vedro sa temperaturom od -6°C, dok duva severoistočni vetar brzine 1 m/s.

Sutra, 20. januara, ujutro u većem delu zemlje vedro uz umeren i jak mraz, a magla i niska oblačnost pretežno se očekuju na severu Vojvodine i u istočnoj Srbiji, gde će se lokalno zadržati i duže u toku prepodneva.

U toku dana sunčano, ali hladno. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama povremeno jak, jugoistočni. Najniža temperatura od -13 do -5 °C, a najviša od -2 do 6 °C. U toku noći ka sredi sa juga umereno naoblačenje, koje će tek ponegde (kao veoma retku pojavu) usloviti provejavanje slabog snega.

U drugom delu sedmice postepeno slabljenje jutarnjih mrazeva uz porast dnevnih temperatura. Padavine će biti slabe, sporadične i lokalne, na granici kiše i snega, ali se u oblasti padavina, naročito u večernjim, noćnim i jutarnjim satima, savetuje oprez zbog poledice. U Pomoravlju i Podunavlju povremena umerena do jaka košava.

N. L.