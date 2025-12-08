Vreme: Stabilno s čestom maglom

U pojedinim delovima Vojvodine, u višim delovima Beograda i u brdsko-planinskim predelima smanjena vidljivost zbog magle i niske oblačnosti, naročito u prvom delu dana. Lokalna pojave slabe ili sipeće kiše (rosulje). Sredinom dana i posle podne umereno oblačno sa sunčanim intervalima, navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda

Vetar u većem delu slab, promenljiv, na istoku Srbije umeren i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 7 do 12 °C. Krajem dana i u toku noći ponovo formiranje magle i niske oblačnosti.

U Kruševcu je oblačno sa temperaturom od 6 °C u prepodnevnim satima, dok duva zapadni vetar brzine 2 m/s.

U utorak ujutro mestimično magla i niska oblačnost, koja će se u nižim predelima, po kotlinama i rečnim dolinama zadržavati pre podne, a na pojedinim lokalitetima u Vojvodini i veći deo dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -2 do 5 °C, a najviša od 9 do 14 °C, u mestima sa celodnevnim zadržavanjem magle hladnije.

Očekuje se da će sreda biti dan sa najređom pojavom magle i sa najdužim sunčanim intervalima u većini krajeva, ali od četvrtka do kraja perioda u većini nižih predela celodnevna magla i niska oblačnost. Dnevne temperature sredinom sedmice i oko 15 °C, a zatim u padu.