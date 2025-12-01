Vreme: Slab jutarnji mraz i magla početkom sedmice

Ujutru i pre podne ponegde u Bačkoj i Sremu, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne Srbije magla koja će smanjivati vidljivost na 200 do 500 m

Tokom dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Vetar uglavnom slab, promenljiv, samo na istoku Srbije umeren do jak, zapadni. Najviša dnevna temperatura od 8 do 13 °C.

Uveče i u toku noći po kotlinama i u nizijama ponovo se očekuje mestimično stvaranje magle i niske oblačnosti, ističu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Oprez se savetuje zbog poledice (usled zaleđivanja mokrih površina), naročito u noćnim i jutarnjim satima.

U Kruševcu je magla sa temperaturom od 2°C u jutarnjim satima, dok duva istočni vetar brzine 1 m/s.

Početkom sedmice slab jutarnji mraz i magla. Dnevne temperature u porastu, ali od srede uz košavu.

U utorak ujutro mestimično slab mraz, a po kotlinama i u nižim predelima magla i niska oblačnost koja će se na pojedinim lokalitetima zadržavati i pre podne. U toku dana umereno oblačno i uglavnom suvo, osim na jugu Srbije, gde se posle podne i uveče očekuju slabe padavine (kiša u nižim, a sneg u višim planinskim predelima).

Krajem dana na jugu Banata, u donjem Podunavlju i Pomoravlju počeće da duva umeren i jak istočni i jugoistočni vetar (košava). Košava će promenljivim intenzitetom nastaviti da duva tokom većeg dela prve dekade decembra, a na jugu Banata povremeno se očekuju i udari vetra olujne jačine.

U istom periodu, magla će biti najčešća pojava u Negotinskoj Krajini i u Podrinju, a povremeno će se javljati i po drugim kotlinama i rečnim dolinama na zapadu i jugu Srbije. Padavine će biti slabe, sporadične i uglavnom u vidu kiše, dok se slab sneg u prekidima prognozira samo za najviše planine.