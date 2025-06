Vreme: Prvi letnji toplotni talas

U prvoj dekadi juna prvi letnji toplotni talas – očekuje se pretežno sunčano vreme, danas, 2. juna, sa maksimalnim temperaturama od 30 do 33 °C, a od sutra do kraja sedmice od 32 do 36 °C, navode iz RHMZ-a

Dodaju da će van većih urbanih sredina, naročito u centralnoj i južnoj Srbiji, noći i jutra biti relativno sveža (uz izražena dnevna kolebanja temperature, ponegde i za više od 20 °C), dok će u Vojvodini i Beogradu i jutro biti toplije.

U Kruševcu je vedro, sa temperaturom od 22°C u prepodnevnim satima. Vlažnost vazduha je 60 odsto, dok je vetar jačine 2 m/s iz pravca istok-jugoistok.

U centralnim delovima Beograda nakon 3. juna pojava tropskih noći sa minimalnim temperatura od 20 do 21 °C.