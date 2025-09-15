Vreme: Promenljivo, od četvrtka pretežno sunčano i toplo

Pre podne umereno oblačno, po pojedinim koltinama i dalje maglovito. Očekuje se i retka pojava slabe kiše ili rosulje. Sredinom dana i posle podne u svim predelima pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, ujutru i pre podne severozapadni, posle podne južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 23 do 27 °C

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Kruševcu je danas sumaglica sa temperaturom od 18 °C u prepodnevnim satima, dok je vlažnost vazduha 94 odsto.

Sutra, 16. septembra, ujutro po pojedinim kotlinama magla. U toku dana pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Sredinom dana i posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti u skretanju na severozapadni i u pojačanju, u zoni fronta i pljuskova lokalno i sa kratkotrajnim udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 7 do 17 °C, a najviša od 26 °C na severu Vojvodine do 33 °C na jugu i istoku Srbije.

U sredu promenljivo oblačno uz prestanak padavina, vetrovito i svežije. Duvaće umeren i jak, u planinskim predelima istočne Srbije povremeno i olujni severozapadni vetar.

Od četvrtka pretežno sunčano – jutra će biti prohladna, naročito u četvrtak i petak, a dnevne temperature u postepenom porastu, pa se za vikend i početkom naredne sedmice ponovo očekuju vrednosti oko i malo iznad 30 °C.