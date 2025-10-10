Vreme: Promenljivo i toplo

Danas na severu Srbije pre podne pretežno sunčano, posle podne i uveče prolazno naoblačenje. U ostalim predelima umereno i potpuno oblačno, mestimično sa slabom, kratkotrajnom kišom i to ujutru, tokom prepodneva još ponegde u brdsko-planinskim predelima, i ponovo tokom noći između petka i subote

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, na istoku i severu zemlje povremeno jak. Najviša temperatura od 17 do 21 °C, ističu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Kruševcu je danas oblačno sa temperaturom u prepodnevnim satima od 14 °C, dok vetar duva iz pravca zapada ka istoku, brzine 1 m/s.

Za vikend i početkom sledeće sedmice zadržaće se promenljivo i toplo vreme, do ponedeljka u većini mesta uz najvišu dnevnu temperaturu od 17 do 20 °C, a od utorka temperatura u manjem padu.

Slaba prolazna kiša očekuje se u subotu ujutru i pre podne ponegde u brdsko-planinskim predelima, a početkom sledeće sedmice ponegde i u ostalim predelima.

