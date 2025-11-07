Vreme: Pretežno oblačno, povremeno sa kišom

Danas umereno do potpuno oblačno i malo hladnije. Na severozapadu i zapadu Srbije uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom, na visokim planinama ujutro je moguć i kratkotrajni sneg, a više padavina se očekuje u prvom delu dana na jugu, jugoistoku i istoku zemlje, ističu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda

Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju povremeno i jak istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 10 do 14 °C.

U Kruševcu je danas slaba kiša sa temperaturom od 9 stepeni u jutarnjim satima, dok duva vetar iz pravca zapada 1 m/s.

Za vikend i u ponedeljak pretežno oblačno, povremeno sa kišom, dok se za utorak prognozira delimično razvedravanje, dok je još ponegde moguća sasvim slaba kiša.

Od srede suvo sa sunčanim periodima, a prema kraju sedmice i malo toplije.

N. L.