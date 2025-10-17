Vreme: Pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom

Danas umereno do potpuno oblačno, posle podne u južnim i istočnim krajevima sa slabom kišom koja je tokom noći ponegde moguća i u centralnim krajevima

Vetar slab promenljiv, u košavskom području slab i umeren istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 12 na jugu do 17 °C na severu zemlje, navode iz RHMZ-a.

U Kruševcu je pretežno oblačno sa temperaturom od 11°C u prepodnevnim satima, dok je brzina vetra 1 m/s iz pravca severozapada.

U subotu oblačno, ujutru i pre podne ponegde sa slabom kišom, posle podne i uveče prestanak padavina i delimično razvedravanje. Na severu Vojvodine promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

Od nedelje do utorka ujutru hladno uz slab prizemni, a u ponedeljak i slab mraz na 2m visine. Tokom dana pretežno sunčano, uz malu ili umerenu oblačnost, od ponedeljka i postepeno toplije uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području.

N. L.