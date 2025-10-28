Vreme: Od sutra pozno Miholjsko leto

Postavljeno: 28.10.2025

Pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima uz malu ili umerenu oblačnost i prohladno

Duvaće umeren, u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno i jak, severozapadni i zapadni vetar, koji će krajem dana biti u slabljenju i skretanju na južni. Najviša temperatura od 13 do 17 °C.

U Kruševcu je danas pretežno vedro sa temperaturom od 14°C u prepodnevnim satima. Kako navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vlažnost vazduha je 77 odsto, dok vetar duva iz pravca zapad-severozapad brzinom od 2 m/s.

Sredinom sedmice jutra hladna, u sredu, 29. oktobra, na jugozapadu, jugu i istoku Srbije lokalno sa slabim mrazem na 2 m visine (od -2 do 0 °C), dok se u četvrtak, 30. oktobra, očekuje samo slab prizemni mraz.

Dnevne temperature, počev od srede u osetnom porastu, u većini mesta od 18 do 23 °C. Nakon poslednjih dana oktobra, produžetak poznog Miholjskog leta („zlatne jeseni“) očekuje se i u prvoj dekadi novembra sa sličnim temperaturama.

U većini dana se prognozira malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim periodima tokom dana, dok će pojava kratkotrajne kiše biti veoma retka (krajnje izolovana), ističu iz RHMZ-a.

