Vreme: Od četvrtka ponovo veoma toplo uz košavu

Postavljeno: 26.08.2025

Danas, nakon svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, južnih pravaca. Najviša temperatura od 27 do 31 °C

Sutra, 27. avgusta,  pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom malo iznad 30 °C.

U četvrtak i petak sunčano i osetno toplije sa najvišom dnevnom temperaturom oko i iznad 35 °C, a u košavskom području i vetrovito sa umerenim i jakim južnim i jugoistočnim vetrom, koji će u Banatu i donjem Podunavlju imati i udare olujne jačine.

U subotu prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom će prvo zahvatiti severne i zapadne, a do kraja dana i tokom noći ka nedelji i ostale krajeve uz slabljenje košave i pad temperature.

U nedelju na severu promenljivo oblačno i suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje tokom dana.

Zatim se početkom sledeće sedmice očekuje promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom biće samo retka (izolovana) pojava.

 

Kruševac
26. avgust 2025., 11:47
 

Vedro
23°C
Apparent: 10°C
Pritisak: 1019 mb
Vlažnost: 85%
Vetar: 2 m/s E
UV-Index: 0
 
