Vreme: Oblačno, povremeno sa kišom

Danas oblačno i hladno, povremeno sa kišom, osim na severu Bačke gde će se zadržati suvo vreme. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 9 °C na zapadu i severu do 15 °C u južnim oblastima

U Kruševcu je rosulja (sipeća kiša) sa temperaturom od 10°C u prepodnevnim satima, dok duva slab vetar iz pravca severoistoka brzine 1 m/s.

Kako navodi Republički hidrometeorološki zavod, prestanak padavina očekuje se posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći ka utorku u zapadnim i centralnim predelima naše zemlje, dok će u Vojvodini doći i do postepenog razvedravanja.

Sutra na severu i zapadu malo do umereno oblačno, a u ostalom delu zemlje umereno do potpuno oblačno na jugu još ujutru ponegde sa slabom kišom. Tokom dana suvo uz dalje postepeno razvedravanje.

Od srede jutra hladna ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana malo do umereno oblačno i suvo sa sunčanim periodima i najvišom dnevnom temperaturom od 12 do 15 °C.

U subotu naoblačenje, a od nedelje povremeno sa kišom uz postepeni pad temperature.

N. L.