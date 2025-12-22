Vreme: Oblačno i tmurno

Danas oblačno, tmurno i hladno, ponegde sa sipećom kišom (rosuljom). U većem delu zemlje vetar će biti slab jugoistočni i istočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju umeren, povremeno i jak. Najviša temperatura od 4 do 10 °C

Na visokim planima sunčano, a od sredine dana postepeno razvedravanje očekuje se i u ostalim planinskim predelima, kao i na jugu Banata usled pojačanja jugoistočnog vetra, dodaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U Kruševcu je oblačno sa temperaturom od 4°C u jutarnjim satima, dok duva istočni vetar brzine 3 m/s.

U utorak se magla i niska oblačnost očekuju uglavnom u Timočkoj Krajini, na zapadu zemlje i po kotlinama jugozapadne i južne Srbije, a u ostalom delu Srbije umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Sredinom dana na jugozapadu i zapadu, posle podne i uveče i u centralnim i istočnim predelima, a u sredu i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom. U četvrtak oblačno mestimično sa kišom i snegom. Od petka umereno oblačno i uglavnom suvo vreme.

U košavskom području u većini dana duvaće umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni, jugoistočni vetar koji će od petka biti u slabljenju.