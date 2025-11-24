Vreme: Narednih dana umereno do potpuno oblačno

Ujutru hladno, u većini mesta sa slabim mrazem, a po kotlinama i dolinama reka mestimično i sa maglom ili niskom oblačnošću

Tokom dana pretežno sunčano i osetno toplije. Kasnije posle podne i uveče očekuje se postepeno naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu na severozapadu, a tokom noći i u većini ostalih krajeva, ističu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vetar slab i umeren, tokom dana u planinskim predelima, a uveče i tokom noći i u Vojvodini, donjem Podunavlju i Pomoravlju i jak južnih pravaca. Najviša temperatura od 7 do 13 °C.

U Kruševcu je u jutarnjim časovima zabeležena sumaglica sa temperaturom od 2°C, dok vetar brzine 1 m/s duva iz pravca istoka.

Narednih dana umereno do potpuno oblačno, u utorak i sredu mestimično sa kišom i relativno toplo, a u utorak i vetrovito uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar.

Zatim osetno svežije, u četvrtak padavine se očekuju uglavnom južnije od Save i Dunava i to u nižim predelima kiša, susnežica i sneg, a u brdsko-planinskim predelima sneg uz formiranje snežnog pokrivača. Od petka u većini krajeva suvo, a padavine će biti slabog inteziteta i lokalnog karaktera.