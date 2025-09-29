Vreme: Narednih dana sveže, naročito u četvrtak i petak

Danas promenljivo oblačno i sveže, na krajnjem severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kratkotrajnom kišom, ponegde i pljuskom

Kako navodi Republički hidrometeorološki zavod, posle podne i uveče prestanak padavina. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 20 °C.

U Kruševcu je slaba kiša sa temperaturom od 12°C u prepodnevnim satima, dok duva zapadno-severozapadni pravac vetra od 2 m/s.

Narednih dana sveže. U utorak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Zatim umereno do potpuno oblačno, u sredu uglavnom na jugozapadu, jugu i jugoistoku, a od četvrtka do subote i u ostalim krajevima mestimično sa kišom, koja će na visokim planinama jugozapadne i južne Srbije preći u susnežicu i sneg. U nedelju i ponedeljak suvo.

