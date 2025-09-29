Vreme: Narednih dana sveže, naročito u četvrtak i petak

Postavljeno: 29.09.2025

Danas promenljivo oblačno i sveže, na krajnjem severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kratkotrajnom kišom, ponegde i pljuskom

Kako navodi Republički hidrometeorološki zavod, posle podne i uveče prestanak padavina. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 20 °C.

U Kruševcu je slaba kiša sa temperaturom od 12°C u prepodnevnim satima, dok duva zapadno-severozapadni pravac vetra od 2 m/s.

Narednih dana sveže. U utorak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Zatim umereno do potpuno oblačno, u sredu uglavnom na jugozapadu, jugu i jugoistoku, a od četvrtka do subote i u ostalim krajevima mestimično sa kišom, koja će na visokim planinama jugozapadne i južne Srbije preći u susnežicu i sneg. U nedelju i ponedeljak suvo.

N. L.

Ko u Srbiji ima beneficirani radni staž?

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
29. septembar 2025., 18:08
 

Delimično oblačno
15°C
Apparent: 12°C
Pritisak: 1017 mb
Vlažnost: 85%
Vetar: 0.5 m/s E
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top