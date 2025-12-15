Vreme: Narednih dana malo toplije

Postavljeno: 15.12.2025

Ujutru i pre podne u nizijama, dolinama reka i po kotlinama magla i niska oblačnost, koja će se ponegde na severu zemlje zadržati veći deo dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, jugoistočni i istočni. Najviša dnevna temperatura od 3 do 10 °C

Uveče i u toku noći ponovo formiranje magle i niske oblačnosti, dodaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Kruševcu je u jutarnjim satima izmerena temperatura od 1 °C koju prati oblačno vreme uz istočni vetar brzine 2 m/s.

Od utorka do kraja sedmice suvo, stabilno i toplije. Magla se, kao lokalna pojava, očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, dok će tokom dana, uz slabu do umerenu oblačnost, biti i sunčanih perioda.

Raspisan četvrti IPARD javni poziv za ulaganja u voćarstvo

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
15. decembar 2025., 13:50
 

Prognoza -
4°C
Apparent: -1°C
Pritisak: 1031 mb
Vlažnost: 92%
Vetar: 1.1 m/s E
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top