Vreme: Narednih dana hladnije

Pre podne ponegde u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne, južne i istočne Srbije magla. Tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i slab južni i jugoistočni vetar, dok će na severu Srbije pre podne biti pretežno oblačno. Najviša temperatura od 8 do 13°C

Kako ističu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, uveče i tokom noći u nižim predelima ponovo se ponegde očekuju niska oblačnost i magla.

U jutarnjim satima u Kruševcu je zabeležena temperatura od 0 stepeni uz maglu, dok duva južni vetar brzine 1 m/s.

U subotu pretežno sunčano, osim u Timočkoj Krajini, Bačkoj i Sremu, kao i kotlinama i dolinama reka zapadne i južne Srbije gde će se magla ili niska oblačnost zadržati veći deo dana.

U nedelju oblačno i hladno, osim u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije gde će biti sunčano.

Početkom sledeće sedmice u košavskom području duvaće umeren i jak, a na jugu Banata povremeno olujni jugoistočni vetar, pa će magla i niska oblačnost biti češće u Timočkoj Krajini gde se očekuje i sipeća kiša, na zapadu Vojvodine, kao i na zapadu i jugu zemlje.

Od srede u svim predelima oblačno, u nižim predelima sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim sa snegom.