Vreme: Miholjsko leto uz prohladna jutra

Do kraja sedmice Miholjsko leto uz prohladna jutra (sa lokalnom pojavom magle i niske oblačnosti), a tokom dana pretežno sunčano sa maksimalnim temperaturama od 20 do 25 °C, ističu iz RHMZ-a

U Kruševcu je danas pretežno vedro sa temperaturom u prepodnevnim satima od 12°C. Vlažnost vazduha je 88 odsto, dok duva vetar iz pravca severa brzinom 1 m/s.

U ponedeljak prolazna promena vremena, tačnije prolazno naoblačenje sa kišom uz pad temperature i pojačan severoazapdni vetar.

U utorak prestanak padavina i razvedravanje, a od srede pretežno sunčano i ponovo toplije.

N. L.