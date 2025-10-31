Vreme: Miholjsko leto uz prohladna jutra

Postavljeno: 31.10.2025

Do kraja sedmice Miholjsko leto uz prohladna jutra (sa lokalnom pojavom magle i niske oblačnosti), a tokom dana pretežno sunčano sa maksimalnim temperaturama od 20 do 25 °C, ističu iz RHMZ-a

U Kruševcu je danas pretežno vedro sa temperaturom u prepodnevnim satima od 12°C. Vlažnost vazduha je 88 odsto, dok duva vetar iz pravca severa brzinom 1 m/s.

U ponedeljak prolazna promena vremena, tačnije prolazno naoblačenje sa kišom uz pad temperature i pojačan severoazapdni vetar.

U utorak prestanak padavina i razvedravanje, a od srede pretežno sunčano i ponovo toplije.

Kruševac
31. oktobar 2025., 12:06
 

Vedro
18°C
Apparent: 18°C
Pritisak: 1020 mb
Vlažnost: 61%
Vetar: 0.9 m/s NE
UV-Index: 3.3
 
