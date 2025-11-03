Vreme: Kišovit početak radne nedelje

Ujutru i pre podne na severu i zapadu Srbije, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature

Prestanak padavina se očekuje kasnije posle podne i uveče, prvo na severu i zapadu zemlje, a tokom noći i u centralnim krajevima, ističe Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, najpre južnih smerova, a tokom dana u skretanju na severozapadni i u pojačanju.

Najviša temperatura od 13 °C na severozapadu do 23 °C u centralnoj i južnoj Srbiji.

U Kruševcu je pretežno oblačno sa temperaturom od 17 °C u prepodnevnim satima. Vlažnost vazduha je 59 odsto, dok duva slab vetar iz pravca istoka brzine 1 m/s.

U utorak, 4. novembra, prestanak padavina uz postepeno razvedravanje, osim na istoku i jugoistoku Srbije gde će se zadržati promenljivo oblačno.

Od srede jutra mestimično sa slabim prizemnim mrazem i maglom, a tokom dana biće pretežno sunčano uz maksimalne temperature od 14 do 19 °C.

Od petka do kraja nedelje, malo do umereno oblačno, a u brdsko-planinskim predelima uz nešto više oblačnosti se očekuje retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše.

N. L.