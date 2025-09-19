Vreme: Jutra sveža, za vikend temperatura oko 30 stepeni

Danas pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 29 °C, navodi Republički hidrometeorološki zavod

U Kruševcu je danas vedro, sa temperaturom u prepodnevnim satima od 16°C, dok je vlažnost vazduha 68 odsto.

Za vikend i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano, ujutru sveže, dok će dnevna temperatura biti u postepenom porastu, pa se ponovo očekuju vrednosti oko i malo iznad 30 °C.

U nedelju i ponedeljak u košavskom području duvaće umeren jugoistočni vetar, na jugu Banata umeren i jak.

U drugoj polovini sledeće sedmice promenljivo uz manji pad temperature i tek ponegde, i to uglavnom na severu zemlje, sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.