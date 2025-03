Vreme: Jutarnji mraz, zatim toplije krajem sedmice

Vreme u Srbiji pretežno sunčano uz promenjivu oblačnost, vetrovito i hladno. Vetar umeren do jak, na planinama Istočne Srbije i olujni, severnih pravaca, posle podne i uveče u slabljenju, uz maksimalnu temperaturu od 3 °S do 7 °S, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ)

U Kruševcu je delimično oblačno sa trenutnom temeraturom od 3°S. RHMZ navodi da je brzina vetra 5 m/s, dok je 41 odsto vlažnosti vazduha.

Dodaju da će sutra ujutru biti hladno sa slabim, ponegde i umerenim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano uz slab promenljiv vetar, osim na istoku zemlje gde će duvati slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od -7 do -2 °S, a najviša dnevna od 8 do 13 °S.

Posebno napominju da se slab, ponegde i umeren jutarnji mraz, očekuje još samo ponegde u četvrtak i petak, dok će dnevna temperature biti u postepenom porastu, od petka, u većini mesta, od 18 do 21°S.

– Najavljeni jutarnji mrazevi mogu dovesti do oštećenja na procvetalim vrstama i sortama voća. Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je da budu u pripravnosti tih dana i da pažljivo prate vremensku prognozu, a ako imaju mogućnosti i da primene mere zaštite – naveli su RHMZ-a.

Do subote pretežno sunčano, zatim promenjivo, ponegde sa kratkotrajnom kišom uz umeren i jak južni, u košavskom području jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i u donjem Podunavlju dostizati i olujne udare, poručili su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

N.L.