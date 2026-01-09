Vreme: Izraženo dnevno kolebanje temperature

Postavljeno: 09.01.2026

Danas jutro malo do umereno oblačno i veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem, a tokom dana malo toplije. Ujutru i pre podne na severu i zapadu, a tokom dana i u ostalim krajevima očekuje se novo naoblačenje koje će posle podne usloviti mešovite padavine, sneg i kišu koja će se najpre u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a uveče i tokom noći i na istoku zemlje mestimično lediti pri tlu. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najviša temperatura od -1 do 4 °S, ističu iz RHMZ-a

U Kruševcu je pretežno oblažno sa temperaturom od -7°S u jutarnjim satima.

Za dane vikenda i u ponedeljak oblačno i hladno sa snegom, uz više padavina južnije od Save i Dunava gde se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača od oko 5cm u nižim predelima do oko 20cm u brdsko planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije.

U utorak jutro hladno sa umerenim i jakim mrazem, a tokom dana pretežno oblačno u većini mesta uglavnom suvo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom ispod 0°C (ledeni dan), dok se tek ponegde očekuje slab sneg.

Od srede manji porast temperature ali će se zadržati pretežno oblačno vreme, dok će slabe padavine biti retka i lokalna pojava.

 

