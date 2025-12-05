Vreme: Do nedelje povremeno kiša

Postavljeno: 05.12.2025

Danas oblačno sa slabom kišom u prekidima. Zbog magle, na području Podrinja vidljivost će mestimično biti smanjena ispod 100 m, navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda

Vetar slab i umeren jugoistočni i istočni, u košavskom području umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujni (posebno tokom jutra i ponovo krajem dana). Najviša dnevna temperatura od 7 do 15 °C.

U Kruševcu je oblačno sa temperaturom od 8°C u prepodnevnim satima, dok duva istočni vetar brzine 3 m/s.

Za vikend oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom, u subotu na jugu Banata još uz umeren i jak istočni vetar.

Sledeće sedmice suvo, sa dužim sunčanim intervalima i postepeno toplije.

Istražujemo poreklo imena sela: Strašan ovan iz Bovana

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
5. decembar 2025., 13:30
 

Lagan sneg
10°C
Apparent: 9°C
Pritisak: 1009 mb
Vlažnost: 84%
Vetar: 1.5 m/s ENE
UV-Index: 0.6
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top