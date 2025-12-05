Vreme: Do nedelje povremeno kiša
Danas oblačno sa slabom kišom u prekidima. Zbog magle, na području Podrinja vidljivost će mestimično biti smanjena ispod 100 m, navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda
Vetar slab i umeren jugoistočni i istočni, u košavskom području umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujni (posebno tokom jutra i ponovo krajem dana). Najviša dnevna temperatura od 7 do 15 °C.
U Kruševcu je oblačno sa temperaturom od 8°C u prepodnevnim satima, dok duva istočni vetar brzine 3 m/s.
Za vikend oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom, u subotu na jugu Banata još uz umeren i jak istočni vetar.
Sledeće sedmice suvo, sa dužim sunčanim intervalima i postepeno toplije.
