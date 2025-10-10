Vredna pobeda Gumara

U 13. kolu Mozzart Bet Prve lige fudbaleri Trayala su na domaćem terenu pobedili Tekstilac iz Odžaka sa 4:1 i privremeno skočili na šesto mesto na tabeli

Odlično su Gumari otvorili utakmicu i stigli do vođstva u 15. minutu preko Ivića, koji je stigao na pozajmicu iz superligaša Železničara iz Pančeva. Prednost je duplirana u 29. minutu, kada je, posle slobodnog udarca Mijailovića, malerozni Mojsilović pogodio svoj gol.

Od početka drugog poluvremena inicijativu su preuzeli gostujući fudbaleri. Zulfić je već u 48. minutu smanjio na 2:1. Imao je potom Tekstilac još dve kolosalne prilike za potpuni preokret, ali istakao se golman Trayala Simić i podigao moral svojoj ekipi. Za propuštene šanse usledila je kazna u 77. minutu, kada je Nikolić podigao na 3:1 sa bele tačke, pošto je prethodno nad njim i načinjen prekršaj za najstrožu kaznu. Konačnih 4:1 postavio je Đurović u 82. minutu.

Većina utakmica 13. kola tek treba da se odigra, a u ovom trenutku Trayal je na šestoj poziciji sa 16 bodova i u dobrom raspoloženju čeka naredni prvenstveni okršaj, a predstoji gostovanje kod Mačve u Šapcu.