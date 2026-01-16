Vožnja u kontra smeru na auto-putu kod isključenja za Kruševac
Postavljeno: 16.01.2026
Kako su preneli pojedini mediji, u objašnjenju reels snimka koji se juče pojavio na društvenim mrežama, na njemu se vidi vozilo koje se kretalo suprotnim smerom kod isključenja za Kruševac
Iako je ovog puta izbegnuta tragedija, ranije su ovakvi incidenti završavali fatalno. Za sada nije poznato da li je policija obaveštena.
