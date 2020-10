Vodovod završava radove u centru grada do kraja novembra

Kompletna rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u centru grada, koju je JKP Vodovod Kruševac započeo polovinom avgusta u okviru rekonstrukcije Trga kosovskih junaka, biće završena do kraja novembra, a do kraja ovog meseca novu vodovodnu i kanalizacionu mrežu dobiće i stanovnici ulice Petra Kočića, u naselju Pejton

Radovi koje ove preduzeće u poslednja dva meseca izvodi u centru grada, prema rečima Vladimira Milosavljevića, direktora kruševačkog Vodovoda, teku planiranom dinamikom i trebalo bi da budu završeni do kraja narednog meseca.

U okviru radova na rekonstrukciji vodovodne mreže planirana je zamena dotrajalih cevi novim duktilnim, u dužini od 485 metara, u Gazimestanskoj, Balkanskoj, Brijanovoj i ulici Tanaska Rajića, te izgradnja dva nova priključka za zgradu Kocke i buduću podzemnu garažu.

Paralelno sa radovima na vodovodnoj mreži radi se i rekonstrukcija kanaliazacione mreže u dužini od 415 metara koja podrazumeva zamenu starog kolektora u Gazimestanskoj i Balkanskoj ulici, te zamenu cevi ulične kanalizacije u Brijanovoj i ulici Tanska Rajića, a u planu je i izrada kanalizacionih priključaka za zgradu suda, Kocke, hotela Rubin i buduću podzemnu garažu.

Radove na rekonstrukciji kanalizacione mreže izvodi kruševačka “Tehnogradnja”, koja izvodi i građevinske radove na vodovonoj mreži, dok monterske radove izvodi JKP Vodovod.

Ova investicija vredna je preko 18 miliona dinara i finasira se iz budžeta Grada i sredstvima Vodovoda, od čega je za vodovodnu mrežu izdvojeno 10,5 miliona, a za kanalizacionu 7,6 miliona dinara.

Početkom ovog meseca, otpočeli su i radovi na rekonstrukciji kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Petra Kočića, u naselju Pejton.

U okviru rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Petra Kočića stare azbestne cevi biće zamenjene novim polietilenskim, a radovi obuhvataju i rekonstrukciju 46 priključaka za domaćinstva, te izradu tri šahte.

– Izvršiće se zamena vodovodne mreže u dužini od 1.000 metara i kanalizacione u dužini od 960 metara, a ukupna vrednost ovih radova je oko 22 miliona dinara – kaže Milosavljević, dodajući da se i ova investicaja finansira iz budžeta grada i sredstvima Vodovoda.

Planirani radovi na kanalizacionoj mreži obuhvataju rekonstrukciju i izgradnju nove linije, odnosno, zamenu starih cevi i rekonstrukciju priključaka.

D.P.

