Vodič kroz srednje škole: Gimnazija siguran put ka fakultetskom obazovanju

Široko obrazovanje učenika, akcenat na prirodnim, društvenim naukama i jezicima kao i najbolja priprema za studiranje je ono po čemu se Gimnazija izdvaja od ostalih srednjih škola. Mali maturanti koji ove godine budu želeli da upišu Gimnaziju moći će da biraju između dva smera, prirodnog i društvenog, ali i između tri specijalizovana odeljenja: filološkog, računarskog i odeljenja za scenske i audio-vizuelne umetnosti. Koliko je poena potrebno za upis, kako izgleda školovanje u Gimnaziji i da li je „biti gimnazijalac“ privilegija, otkrili smo u razgovoru sa učenicima ove škole

– Od uvek sam imala želju da upišem baš Gimnaziju, zato što sam od malena slušala da ona predstavlja najbolju pripremu za fakultet i da daje široko i kvalitetno obrazovanje. Pošto nisam sklona prirodnim naukama pitala sam se da li bi se uopšte snašla i da li je to pravi izbor za mene, međutim, kada sam saznala za filološki smer, znala sam da je to pravi izbor za mene jer se nastava fokusira na proučavanju jezika – kaže Ana Arsić, učenica četvrtog razreda, filološkog odeljenja.

U ovom specijalizovanom odeljenju učenici se najviše bave proučavanjem jezika, pet puta nedeljno imaju engleski, temeljno izučavaju srpski jezik i književnost, koji su podeljeni u dva različita predmeta, uče i drugi strani jezik i latinski, a od treće godine upoznaju se sa predmetima kao što su: uvod u opštu lingvistiku, osnove prevođenja, retorika i besedništvo.

– U trećoj godini se oseti prelaz i olakšanje, prve dve godine su poprilično opšte, ima puno klasičnih predmeta, gde smo se svi pitali da li smo napravili pravi izbor, međutim, kad su krenuli stručni predmeti svi smo počeli da uživamo u čarima obrazovanja – navodi ova učenica.

Znanje koje je ovde stekla pomoći će joj pri upisu na Filološki fakultet.

– Planiram da upišem srpski jezik i književnost, ali moram da kažem da ovaj smer nije ograničavajući. Moja drugarica iz odeljenja planira da upiše matematiku, jer iako smo filolozi mi imamo dobru osnovu iz ovog predmeta. Takođe, poznajem dosta filologa koji su upisali Fakultet organizacionih nauka, pa čak i Medicinu – objašnjava ona.

Karakteristika specijalizovanih odeljenja u Gimnaziji je manji broj učenika u odnosu na ostala odeljenja, što omogućava kvalitetniju nastavu, ali i bolju komunikaciju među učenicima.

– U našem odeljenju ima 20 učenika, a delimo se u dve grupe na časovima iz stručnih predmeta, što znači bolji rad za svakog od nas i bolji pristup profesora, jer se svakome od nas više posvećuje. Najviše radimo matematiku, programiranje i one predmete za koje smo se opredelili, zbog čega nam provođenje vremena za računarom ne pada teško. Osećam se kao da sam prošla lakše nego da sam upisala nešto drugo, jer radim baš ono što želim, razumem i volim. Kao da radim hobi kome sam dosta posvećena. Planiram da upišem softverski inžinjering i verujem da mi studiranje neće teško pasti, jer me tamo čekaju identični predmeti kao u školi, samo na jednom ozbiljnijem nivou – kaže Katarina Damjanović učenica četvrtog razreda specijalizovanog računarskog odeljenja.

Pošto je u pitanju prva generacija računarskog odeljenja mnogi učenici nisu znali šta da očekuju.

– Pri upisivanju svi smo bili u dilemi da li upisati ovaj ili prirodni smer, iz razloga što nismo znali šta da očekujemo. Međutim, ovaj smer se pokazao kao odličan izbor jer nudi više programiranja, informatike i širi ulaz u svet računara, koji drugi smerovi u ovoj školi ne nude. Svima je dobro poznato da je iskustvo Gimnazije jedno od najlepših iskustva, ako želimo studije i akademsko obrzovanje ne postoji bolji izbor od Gimnazije – ističe ova učenica.

Sličnu dilemu prilikom upisa imala je i Katarina Dragonjić, učenica drugog razreda smera za scenske i audio-vizuelne umetnosti.

– Mi smo prva generacija „scenskog“ i pri upisu je stvarno bilo rizično, jer nismo znali šta da očekujemo. Mene interesuje gluma od ranog detinjstva i mislila sam da ću upisom ovog smera zadovoljiti tu svoju potrebu, što se pokazalo kao tačno – navodi ova učenica.

Đaci ovog odeljenja imaju dva stručna predmeta, scenske umetnosti i audiovizuelne umetnosti, a često imaju i praksu u Pozorištu i Kulturnom centru.

– Na časovima iz scenske umetnosti čitamo posebne lektire, koje analiziramo sa dramskog gledišta, imamo čitalačke probe. Prošle godine smo spremili predstavu koja se pretvorila u film koji je prikazan za Dan škole. Profesori se trude da nam svima posvete pažnju. Mi ne učimo samo o glumi već i o pisanju scenarija, režiji, gde svako ima priliku da se nađe u različitim ulogama i da se kasnije odluči šta će upisati. Na časovima audio-vizuelnih umetnosti govorimo o fotografiji, gledamo filmove, pričamo o kadrovima, načinima režiranja, učimo kakav je proces od ideje do realizacije u procesu nastanka filma – objašnjava ona.

Planom upisa za ovu godinu u Gimnaziji pored tri specijalizovana odeljenja predviđen je upis četiri društveno-jezička odeljenja i četiri prirodno-matematička.

– Specifičnost ova tri smera se ogleda u tome što učenici polažu posebne prijemne ispite i rezultati sa tih prijemnih ispita se sabiraju sa bodovima sa završnog ispita tj. male mature, što čini jedinstvenu rang listu upisanih učenika.Prijemni ispit se već par godina organizuje nešto ranije u odnosu na prethodne godine, a prijave kandidata se podnose od 4. aprila do 7. aprila na sajtu Moja srednja škola, a moguće je prijaviti polaganje prijemnog ispita i neposredno u školi, i to 7. i 8. aprila od 9 do 16 časova – kaže Biljana Dačić, direktorka Gimnazije za naš portal.

Prijemni za filološko odeljenje održaće se 14. i 15. maja kada će đaci polagati testove iz srpskog i engelskog jezika. Test opšte kulture, koji predviđa znanja iz srpskog jezika i književnosti, istorije, likovne i muzičke kulture polagaće 14. maja svi koji žele da upišu odeljenje za scenske i audio-vizuelne umetnosti biće 14. maja. Prijemni za račinarsko biće 21. maja, kada će đaci polagati matematiku. Završni ispit će svi učenici osmog razreda polagati 27, 28. i 29. juna.

Donja granica za upis prodnog smera, prošle godine je bila 63,31, a za upis društvenog 75,56. Za filološko odeljenje bilo je potrebno najmanje 226,78 poena, za računarsko 269,21 a za scensko190.86 poena.

– Broj poena za upis varira od godine do godine. Ja pozivam male maturante da krenu da spremaju prijemni, ako već nisu, kako bi se našli na našim rang listama. Gimnazija je škola koja pruža mogućnosti za dalje školovanje. Ovo je najbolja škola za one koji žele da studiraju i nađu svoj budući poziv. Mnogobrojni predmeti iz opšteg obrazovanja, ali i iz scpecijalizovanih smerova im pružaju mogućnost da pronađu sebe i svoje afinitete – zaključuje direktorka.

Marija Stanković