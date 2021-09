Nakon četiri dana stigla pijaća voda, nadležni kažu: kvar bio nepredvidiv (VIDEO)

Voda iz sistema jezera Ćelije je hemijski i bakteriološki ispravna i može da se koristi za piće, saopštio je kruševački Zavod za javno zdravlje. Korisnici u Kruševcu, okolnim selima te delu Rasinskog okruga, nakon skoro pet dana, ponovo mogu da koriste vodu za piće. U kruševačkom Vodovodu navode da ovakav kvar nije moguće predvideti, odnosno preduprediti

-Nakon analiziranja pristiglih fizičko-hemijskih i mikrobiloških rezultata uzoraka vode iz distributivnog sistema Vodovoda Kruševac, voda u mreži gradskog vodovoda u Kruševcu je zdravstveno bezbedna i može da se koristi za piće i pripremanje hrane – saopštio je danas kruševački Zavod za javno zdravlje

Direktor Vodovoda Vladimir Milosavljević kaže da je ovdašnji Zavod za javno zdravlje nakon uspešno sanirane havarije na magistralnom cevovodu i puštanja vode u distributivni sistem, počeo sa uzorkovanjem vode te da je nakon dobijanja svih rezultata doneo odluku da je voda ispravna te da može da se upotrebljava za piće i spremanje hrane:

–Od ovog trenutka voda sa distributivnog ssitema Ćelije ponovo je ispravna i može se upotrebljavati za piće. Takođe, uporedo sa analizama Zavoda rađene su sve analize u biološkoj i hemijskoj laboratoriji Fabrike vode Majdevo i možemo biti sigurni da Kruševljani piju zdravu pijaću vodu.

Milosavljević za KruševacGrad objašnjava da se kvar dogodio na istom delu magistralnog cevovoda i istoj spojnici kao 2003. godine te da je reč o mestu na kome se, prema postojećem tehničkom rešenju, prelazi sa cevovoda većeg prečnika na cevovod manjeg prečnika, što znači da ti prelazni komadi trpe različite pritiske i sile opterećenja.

–To nije kvar koji može da se predvidi. Naš cevovod ima predviđen rok upotrebe preko 70 godina, a rezervni delovi od liveno gvozdenih komada imaju rok upotrebe 50 godina, ali je ovde zbog različitih sila opterećenja došlo do prevremenog pucanja. To nije deo koji se menja nekom redovnom ili planskom procedurom, predviđeno je da traje duže nego što je izdržao, mada ni 18 godina nije malo za rezervni deo – precizirao je on.

Podsetimo, oko 113 hiljada korisnika u Kruševcu i 66 sela, te korisnici u delu Ćićevca, Aleksandrovca i Trstenika ostali su u ponedeljak ujutru bez vode zbog havarije koje se tokom noći dogodila na delu gde se magistralni cevovod u Lipovcu odvaja za sela preko Rasine. Kvar je u ponedeljak, tokom prepodneva saniran, a svi korisnici su do 21 sat uveče dobili tehničku vodu. Pijaćom vodom su se u međuvremenu snabdevali sa pokretnih i stacionarnih cisterni.

J.B.