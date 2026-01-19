Vlada usvojila uredbu o podsticajima u poljoprivredi za 2026. godinu

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu, kojom se uređuje raspodela sredstava opredeljenih Zakonom o budžetu za 2026. godinu za sprovođenje mera direktnih plaćanja, mera ruralnog razvoja, kreditne podrške u poljoprivredi i IPARD programa

Ovom uredbom omogućena je isplata preostalih sredstava za premiju za mleko za treći kvartal 2025. godine, a opredeljen je i pun iznos sredstava za premiju za mleko za četvrti kvartal. Javni poziv za premiju za mleko za četvrti kvartal 2025. godine biće raspisan u narednih nekoliko dana.

Uredbom su, takođe, raspodeljena sredstva za unapređenje sistema stručne i savetodavne podrške u poljoprivredi, kao i sredstva za podsticaje u okviru IPARD programa za 2026. godinu, u saradnji sa Evropskom unijom.

U narednim danima očekuje se donošenje uredbe kojom će biti precizno definisane sve mere poljoprivredne politike za 2026. godinu.

Podsećamo da je za podsticaje u poljoprivredi i razvoju sela u ovoj godini opredeljeno više od 110 milijardi dinara, što čini oko 54 odsto ukupnih podsticaja u državi prema Zakonu o budžetu za 2026. godinu. Ovo je jedan od najvećih agrarnih budžeta do sada i omogućava stabilno finansiranje proizvodnje, investicija i razvoja seoskih područja, čime država Srbija nastavlja politiku sistemske podrške poljoprivrednicima.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastaviće da blagovremeno informiše javnost i poljoprivredne proizvođače o svim daljim koracima i merama podrške.

Izvor i foto: Ministarstvo poljoprivrede