Vlada produžila rok za kredite za skladištenje maline do kraja godine

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici Uredbu o izmeni Uredbe o vanrednoj interventnoj meri podrške pravnim licima i preduzetnicima koji skladište malinu roda 2025. godine radi pravovremenog otklanjanja tržišnih poremećaja, navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Izmenom Uredbe produžen je rok za odobrenje kredita sa 30. novembra 2025. godine na 31. decembar 2025. godine. U skladu sa izmenom, banka kredit može da odobri korisnicima kredita koji se nalaze u finansijskim poteškoćama izazvanim poremećajima na tržištu zaključno sa 31. decembrom 2025. godine.

– Na ovaj način izlazi se u susret iskazanom interesovanju za kredit od strane korisnika. Takođe, ova mera doprinosi očuvanju proizvodnog potencijala voćarstva, stabilnosti tržišta i kontinuitetu snabdevanja domaćeg i izvoznog tržišta – ističu iz Ministarstva poljoprivrede.

