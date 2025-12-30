VJT: Čekaju se nalazi obdukcije za tri žrtve iz Kruševca

Tri dana nakon stravičnog zločina koji je uznemirio javnost u Kruševcu, Više javno tužilaštvo intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti smrti tri osobe čija su tela pronađena 27. decembra ispred i unutar jedne stambene zgrade

Nakon obavljenog uviđaja, kojim je potvrđeno da su na telima nastradalih uočene brojne rane nanete hladnim oružjem, fokus istrage sada je na sudskoj medicini. Postupajući tužilac izdao je hitnu naredbu za obdukciju tela pokojnih D.V., V.V. i A.V.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, nalazi i stručno mišljenje veštaka biće ključni za dalji tok istrage i da će događaj biti potpuno rasvetljen, a javnost biti blagovremeno obaveštena.