Više od 4.500 vozača i pešaka kažnjeno zbog korišćenja telefona

Tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja „Fokus na putu“, sprovedene prošle sedmice, saobraćajna policija u Srbiji sankcionisala je više od četiri i po hiljade učesnika u saobraćaju zbog nepropisnog korišćenja mobilnih telefona

Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, kaznu je dobilo 3.397 vozača koji su tokom vožnje koristili mobilni telefon, kao i 1.128 pešaka koji su prelazili kolovoz dok su razgovarali ili slušali muziku preko slušalica.

Akcija je sprovedena u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (Evropska mreža saobraćajnih policija), a u Srbiji su kontrole obavljene na više od 7.000 lokacija širom zemlje. Pored navedenih prekršaja, otkriveno je i skoro 10.000 drugih nepravilnosti u saobraćaju.

Iz MUP-a podsećaju da korišćenje telefona tokom vožnje višestruko povećava rizik od saobraćajne nezgode, od četiri do čak dvadeset puta, i najavljuju da će pojačane kontrole biti nastavljene i u narednim mesecima, u cilju povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

