Više od 250 karatista na turniru u Aleksandrovcu

U organizaciji Karate kluba „Aleksandrovac“, a pod pokroviteljstvom Opštine Aleksandrovac, u Hali sportova održano je zvanično savezno karate takmicenje JKA Šotokan saveza Srbije „GRAND PRIX SRBIJE 2025“

Učestvovalo je preko 250 takmičara iz 20 klubova iz cele Srbije.

Takmičenje je otvorio Nenad Jozić, pomoćnik predsednice opštine koji je karatistima poželeo uspeh i fer borbu, istakavši značaj sporta koji razvija disciplinu, upornost i poštovanje.

Zahvaljujjući uspešnim nastupima u pojedinačnim i ekipnim disciplinama KK „Aleksandrovac“ osvojilo je prvo mesto, što je najveći uspeh kluba u ovoj takmičarskoj sezoni.

To je i potvrda dugogodišnjeg truda, discipline i timskog duha njegovih članova, kao i stručnog rada trenera, Hriste Savića.

Savić je ponosan na ostvarene rezultate svog tima, koji se i ovog puta pokazao kao dobar domaćin i organizator takmičenja, a to je dokaz da se posvećenost, rad i ljubav prema sportu uvek isplate.

Izvor i foto: Informativna služba Dom kulture Aleksandrovac