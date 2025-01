Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas će do 15 časova bez vode biti ulice Vojislava Ilića, Ljubostinjska, Resavska, Stefana Prvovenčanog i prateće u Kruševcu, Ulica Milorada Đokića u Čitluku, Brestovačka (od Krfljanske do Gavrila

Principa), Gavrila Principa (od Brestovačke do Krfljanske), Mišarska, Deligradska i prateće ulice u Prnjavoru, sela Ćelije i Nabrđe.