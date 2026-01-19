Virusi pune čekaonice

U kruševačkim ambulantama poslednjih dana beleži se povećan broj pregleda zbog respiratornih i virusnih infekcija, a najčešće se lekarima javljaju sugrađani starosti od 30 do 65 godina

Čekaonice su gotovo neprestano pune, termini se zakazuju unapred, dok oni koji ne mogu da čekaju dolaze u ranim jutarnjim satima kako bi došli na red kod izabranog lekara.

Da je sezona virusa u punom jeku vidi se i na gradskim ulicama, sve je više prehlađenih, kašalj i kijavica su svakodnevna pojava, a zdravstveni sistem je pod pojačanim opterećenjem. Povećan obim posla imaju ne samo ambulante opšte medicine, već i druge zdravstvene službe.

– Akutne respiratorne infekcije spadaju u infekcije koje se najčešće dešavaju kod ljudi, tri do pet puta u toku godine. Sada je vreme kada kreću i ta oboljenja slična gripu i grip, imamo ga već. Već smo i izolovali soj AH3, potvrđeno je da je u našoj populaciji. Ono što je dobro je da vakcina koju smo primili koja je trovalentna, ali i četvrovovalenta sadrži taj virus i štiti građane. Vakcina ne štiti 100%, štiti od 70 do 90 kod mladih, a kod starijih znatno manje, ali smanjuje pojavu komplikacija i daje blažu kliničku sliku – kaže dr Valentina Milošević, načelnica opšte medicine, i dodaje da se broj pacijenata u poslednjem periodu praktično udvostručio.

Lekari apeluju na građane da u narednom periodu budu dodatno oprezni. Preporučuje se izbegavanje većih okupljanja, naročito u zatvorenim i slabo provetrenim prostorijama, kao i prilagođavanje boravka napolju hladnom vremenu. Redovna hidratacija, unos toplih napitaka, lagana ishrana i dovoljno odmora mogu značajno doprineti bržem oporavku i jačanju imuniteta. Građanima se savetuje da se lekaru jave ukoliko simptomi postanu intenzivniji, potraju duže od nekoliko dana ili se pojave visoka temperatura, jak kašalj i otežano disanje, kako bi se na vreme sprečile moguće komplikacije.