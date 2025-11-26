Vinske kuće iz Rasinskog okruga na Sajmu vina

Zahvaljujući podršci Privredne komore, vinske kuće iz Rasinskog okruga i ove godine učestvovale su na Sajmu vina, hrane, rakije i turizma „Wine Vision by Open Balkan“, koji je juče završen

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je ovaj četvrti međunarodni sajam vina i istakao da je za vrlo kratko vreme Wine Vision zauzeo četvrto mesto u Evropi, što je rezultat dobre saradnje balkanskih zemalja.

Sajam je postao nezamenljiva platforma za razvoj vinskog biznisa, ne samo u regionu, već i u svetu, sa velikim značajem za promociju srpskih i balkanskih vina, rakija i drugih jakih pića. Na sajmu se predstavilo oko 600 izlagača iz 34 zemlje, domaćih i stranih.

Među izlagačima su bile i vinske kuće iz Rasinskog okruga, jednog od najpoznatijih vinogradarskih regiona u Srbiji, koje su predstavile svoje proizvode i doprinele afirmaciji regionalnog vinskog potencijala, budući da su naše vinske kuće dosta poznate i jake na tržištu.