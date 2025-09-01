Vinogradar bolji od Župe

U okviru 3. kola Zone Zapad, Vinogradar iz Zleginja je u komšijskom derbiju kao domaćin slavio protiv Župe iz Aleksandrovca rezultatom 3:1 (0:1)

Pred velikim brojem navijača, Zleginje je došlo do tri boda golovima Danijela Gašića, Srđana Petrovića i Aleksandra Petkovića, dok je jedini gol za Župu postigao Marko Bašić.

Ostali rezultati 3.kola Zone Zapad: Sloga(Ć) – SFS Borac 1:1, Sloga(D) – OFK Lugomir 3:1, Radnički – OFK Kopaonik 1931 2:0, Mladi Borac – Orlovi 7:3, Jastrebac – Napredak 4:1.

I. M.