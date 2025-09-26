Villayet objavili prvi singl „Nedozvana“

Projekat Villayet je nastao pod ovim imenom relativno nedavno. U početku je zamišljen kao Morfejev San, ali je ubrzo došlo do diferencijacije i odvajanja projekata zbog žanrovskih i produkcijskih razlika

Prvi singl, za koji su objavili i prateći spot, nosi naziv “Nedozvana” i može se svrstati u elektro pop-goth žanr. Ipak, naredne pesme će imati manje elektronskih elemenata i kretati se u okvirima pop-goth, darkwave i dream-pop stilova.

Ideja za “Nedozvanu” rodila se još između 2017. i 2018. godine, kao osnovna gitarska deonica. U stvaranje se kasnije uključio Veljko Stojiljković, dodavši sopstvenu gitaru i odsviravši bas. Iako pesma prvobitno nije bila zamišljena sa elektronskim zvukom, tu dimenziju je uneo Zoran Vasić. Ana je napisala tekst i osmislila specifičan dream-pop vokal, dok snimanje, montažu i produkciju potpisuje maestro Nelogični Dejan.

Naziv benda “Villayet” aluzija je na Tamni vilajet, prostor u kojem, simbolično, svaki životni izbor sa sobom nosi neku vrstu kajanja. “Ako uzmeš kajaćeš se, ako ne uzmeš kajaćeš se.” ali Tamni vilajet je i mesto na kraju sveta iz kojeg se, kada uđu u njega, svi vraćaju transformisani i preporođeni, jer su videli stvari koje nisu imale ni ime, ni oblik, ali su bile prepune značenja. To je mesto koje nam ujedno otkriva i čitavu tamu ali i svetlost nesvesnog.

Iz tog podsvesnog dela duha, oslobođenog posle niza obaveza koje život neumitno nosi sa sobom, članovi benda su odlučili da sve ono što su utkali u svoje muzičko i životno iskustvo pretoče u muziku, koja je nastavak onoga što su započeli u svojim ranijim bendovima. (Katabazija, Dvakilabasa), naravno ne u žanrovskom smislu, ali u istom uverenju da je muzika, pored matematike i mitologije, jedina stvar koja nas uzdiže do granica onostranosti u metafizičkom, i raskidanju stega sumorne svakodnevice, u egzistencijalnom smislu. Zato su i samim nazivom grupe želeli da sugerišu da svojom muzikom stvaraju jedan imaginarni prostor magije i misterije kao jedini mogući izlaz iz sputavajuće realnosti.

Villayet:

Ana Marković (tekst i vokal)

Dušan Sredojević (gitara)

Veljko Stojiljković (bas, gitara i klavijature)

Goran Savić Čaki (bubanj)

Zoran Vasić (programming, synth, mix i master)

Nelogični Dejan (snimanje i montaža spota) ‪

U spotu glumili Maša Rajić (klavijature) i Marko Cvetković (bas i bubanj)

foto: Nelogični Dejan