Vikend pun intervencija za Hitnu pomoć u Kruševcu

Tokom proteklog vikenda Služba hitne medicinske pomoći u Kruševcu imala je 157 pregleda u ambulanti, dok je na terenu pružena pomoć 60 puta. Promene temperature vazduha posebno su uticale na hronične bolesnike. Najčešće su se javljali problemi poput glavobolje, mučnine, alergija i ujeda insekata.

Pored standardnih pregleda, dežurne ekipe su tokom vikenda reagovale i na hitna stanja koja nisu direktno povezana sa hroničnim bolestima. Građani su se javljali zbog vrtoglavica, nesvestica, povremenih bolova i neprilagođene reakcije organizma na nagle promene vremena, što je dodatno opteretilo lekare i zahtevalo brze intervencije.

– Ambulantu su posećivali pacijenti sa hroničnim kardiovaskularnim problemima, povišenim pritiskom, bolom u grudima, ubrzanim radom i preskakanjem otkucaja srca. Noćas su se posebno javljali oboleli od hronične opstruktivne bolesti pluća sa jakim gušenjem. Primetili smo i pogoršanje stanja kod pacijenata sa epilepsijom, kao i kod onih sa bolovima u stomaku, mučninom, povraćanjem, povišenom telesnom temperaturom i alergijama. Kod zdravih osoba najčešće su se dešavale glavobolje, pad koncentracije i uznemirenost – rekla je dr Marija Baltić, načelnica Službe hitne medicinske pomoći.

Na terenu je pomoć najčešće bila potrebna osobama u alkoholisanom stanju, dogodila se i jedna tuča gde je muškarac zadobio povrede glave, I saobraćajna negoda u kojoj je biciklista oborio stariju ženu koja je povredila glavu i grudni koš. Tokom noći, Hitna pomoć intervenisala je i u slučaju porođaja kod kuće, a majka i beba su potom prebačene na Ginekologiju.

Savet lekara: Redovna terapija, slojevito oblačenje i dovoljan unos tečnosti kako bi se smanjili rizici od zdravstvenih problema izazvanih promenama temperature.

J.S.