Vidovdanski festival knjige

U okviru Vidovdanskog festivala biće održano predstavljanje izdavačke delatnosti Narodne biblioteke Kruševac u saradnji sa izdavačkom kućom Agora i to 26. juna u 12 časova, u E-Čitaonici.

Narodna biblioteka do sada je organizovala nekoliko vidovdanskih događaja – kaligrafske radionice, literarni konkurs, okrugli sto, a na Trgu kosovskih junaka će biti održana izložba „Žene sa dvora kneza Lazara“ i to na Vidovdan od 8 do 20 časova.

M.J.