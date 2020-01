Zbog postavljanja scene za doček srpske Nove godine, u Vidovdanskoj ulici u Kruševcu, od nedelje, 12. januara u 18, do utorka, 14. januara u 6 časova, biće zabranjen saobraćaj za sva vozila osim vozila sa prvenstvom prolaza. Zabrana obuhvata deo od Trga kosovskih junaka do Takovske

Na sam dan koncerta, zabranom su obuhvaćene i okolne ulice. Tako će u ponedeljak od 17 do utorka u 6 časova saobraćaj biti zabranjen na Trgu kosovskih junaka, u Vidovdanskoj od Trga kosovskih junaka do Topličine, u Ulici majke Jugovića od Trga kosovskih junaka do Kosančićeve, u Kosančićevoj od zgrade Doma sindikata do Ulice majke Jugovića, u Gazimestanskoj od Trga kosovskih junaka do Ulice Stevana Sinđelića, u Nemanjinoj od Trga kosovskih junaka do Obilićeve, te u Balkanskoj od Čolak Antine do Trga kosovskih junaka.

Prema rešenju Odeljenja za stambeno komunalne poslove Gradske uprave Kruševca, tokom privremene zabrane, određuje se dvosmeran režim saobraćaja u Kosančićevoj od Kajmačalanske do zgrade Doma sindikata, kao i zabrana zaustavljanja i parkiranja u ovoj ulici sa obe strane.

Od sutra (nedelja) u 17 do utorka u 6 privremeno se ukida i autobusko stajalište na Trgu kosovskih junaka ispred Doma sindikata, dok se autobusko stajalište na Trgu kosovskih junaka ispred „Kocke“ privremeno ukida od ponedeljka u 17 do utorka u 6 časova.

Takođe, od ponedeljka u 17 do utorka u 6, zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje u Nemanjinoj od Trga kosovskih junaka do zgrade Pošte sa obe strane, kao i parkiranje u Gazimestanskoj od Trga kosovskih junaka do Ulice Stevana Sinđelića sa desne strane.

N.B.

Vidovdanska od nedelje uveče zatvorena za saobraćaj

