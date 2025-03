Vidovdanska bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas do 15h bez vode će biti sledeće lokacije: Kruševac – Birčaninova, Vidovdanska (od Lomine do Dušanove), 12. pešadijskog puka, sela Pepeljevac – od crpne stanice do skretanja za rezervoar, Vučak i Ribare.

Što se tiče isporuke električne energije, planirani su radovi zbog kojih će doći do isključenja struje: do 14h – deo sela Krvavica i deo sela Jasika (ulica Moravska)

JKP „Gradska toplana“ Kruševac saopštava da će proizvodnja i distribucija toplotne energije tog dana biti stabilna i da će svi korisnici redovno dobijati grejanje.