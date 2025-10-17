Vidovdanska bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas doći će do privremenog prekida u vodosnabdevanju u pojedinim delovima grada i prigradskih naselja

Do 11.00, bez vode će biti sledeće ulice u Kruševcu: Vidovdanska (od Lomine do Dušanove), Birčaninova, 12. pešadijski puk, Dositejeva i Trg Fontana.

Takođe u istom terminu bez vode će biti potrošači u sledećim mestima: Malo Golovode – ulice Raška, Ribar¬ska i prateće ulice,Čitluk – ulice Jelene Anžujske i Gornjačka, Jasika – ulice Karađorđeva, Gavez i Šanac.

Istovremeno, JKP „Gradska toplana“ Kruševac obaveštava građane da se proizvodnja i distribucija toplotne energije odvija bez problema.