Veterinarska stanica zaprašuje odrasle komarce

U Kruševcu je juče počela druga faza akcije suzbijanja komaraca, koja se ovog puta fokusira na uništavanje odraslih formi ovih insekata. Akcija je startovala ispred Veterinarske stanice, a za sprovođenje tretmana angažovano je 16 ljudi, osam vozila i osam mašina

Tretman obuhvata grad i okolna sela i organizovan je pod pokroviteljstvom Grada Kruševca, kao nastavak dosadašnje uspešne saradnje. Iako ove godine nije bilo puno komaraca, građani se i dalje pozivaju da preduzmu preventivne mere, obezbede fizičku barijeru na prozorima i isprazne eventualna skladišta vode u dvorištima, kao što su podmetači za saksije, stare gume ili burad, i koriste repelente.

– Ovo je druga faza uništavanja komaraca, prva faza je bila u maju kada su uništavane larve komaraca u stajaćim vodama. Sada radimo zaprašivanje sa zemlje. Juče je bilo idealno vreme, a strujanje vazduha 1 m/s. Sredstva koja koristimo su odobrena od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i od Ministarstva zdravlja, neskodljiva su i za životnu sredinu i za ljude. Četiri vozila će raditi grad, a četiri sela. Jedno vozilo pokriva sela prema Ribarskoj banji, drugo podjastrabečka sela, treće od Vaspitno-popravnog doma ka jezeru Ćelije i četvrto sela preko Morave – rekao je Dragan Džugurdić, direktor Veterinarske stanice Kruševac.

U skladu sa vremenskim uslovima, do kraja godine planirana je još jedna akcija suzbijanja odraslih komaraca na seoskom području, čime će biti obezbeđena dodatna zaštita stanovništva i podstaknuta preventiva u zaštiti od ovih insekata.

