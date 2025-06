Veoma toplo vreme, četvrtak najtopliji dan u sedmici

Danas prognoza glasi – sunčano i toplo uz slab i umeren južni i jugozapadni vetar, na istoku zemlje severozapadni. Najviša temperatura od 29 do 33 °C, a na istoku i do 35 °C

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda navode da će do četvrtka biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme:

– do srede, dnevna temperatura od 32 do 37 °C,

– u četvrtak od 36 do 38 °C, lokalno i do 40 °C.

U Kruševcu je vedro sa temperaturom u prepodnevnim časovima od 23°C, dok je vlažnost vazduha 41 odsto.

U četvrtak uveče i tokom noći ka petku na severu, a u petak i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje uz pad temperature sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Za naredni vikend pretežno sunčano i umereno toplo sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavine ponegde u brdsko planinskim predelima.

RHMZ je pored upozorenja na visoku temperaturu na području Srbije, istakao da su uslovi vlažnosti u površinskim i u dubljim slojevima obradivog zemljišta nepovoljni u skoro svim proizvodnim područjima.