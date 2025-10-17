Veliko prirodno blago Lazarevog grada – Jastrebac, Ćelije i Osredak

Na svega nekoliko kilometara od kruševačke gradske vreve, nalaze se tri prirodne oaze – planina Veliki Jastrebac, jezero Ćelije i Specijalni rezervat prirode „Osredak“. Svaka od ovih celina posebna je na svoj način: Jastrebac kao šumoviti planinski masiv i utočište raznovrsnog biljnog i životinjskog sveta, Ćelije kao jezero koje pleni oblikom i značajem za vodosnabdevanje, a Osredak kao jedinstven prostor očuvane flore i faune u neposrednoj blizini gradskog jezgra. Zajedno, oni predstavljaju prirodni mozaik od neprocenjive važnosti za lokalnu zajednicu, ali i za sve koji traže mir i lepotu

Priredio: Nikola Lazić

Dok se Jastrebac prepoznaje kao najšumovitija planina Balkana, jezero Ćelije po svojim legendama i čudnovatom obliku zmaja, Osredak nosi manje poznat, ali podjednako važan značaj za prirodu Rasinskog okruga.

Pozicioniran u zapadnom delu prostrane kruševačke kotline, između Kruševca i Trstenika na obalama Zapadne Morave, SRP „Osredak“ predstavlja specifično močvarno područje na površini od 245,75 hektara.

Temeljne vrednosti ovog prostora su očuvanost rukavaca, bara, močvara, biljnih zajednica kao i raznovrsnost i bogatstvo životinjskog sveta, naročito strogo zaštićenih, retkih i ugroženih vrsta.

„Lokvanj bara” je jedan od najatraktivnijih i najposećenijih lokaliteta, pozicioniran na samom ulazu u Osredak. Sastoji se od tri bare – stare, nove i velike povezanih u jednu celinu. U periodu cvetanja žutog lokvanja, od maja do juna, posetioci mogu da uživaju u predivnom pejzažu.

Osredak pre svega karakteriše močvarno područje koje je u Srbiji veoma retko. Prethodne tri godine su rađena istraživanja na osnovu kojih je utvrđeno postojanje preko 200 vrsta ptica, što predstavlja više od 50 odsto ptica koje su u Srbiji. Takođe, do sada je utvrđeno postojanje oko 10 vrste riba i preko 60 različitih insekata. Postoje i druge zaštićene vrste, a prvenstveno se ističe žuti lokvanj koji spada u strogo zaštićene vrste.

Sa druge strane, Veliki Jastrebac kao oaza lepote i inspiracije za sve lokalne planinare, takođe je bogat biljnim i životinjskim svetom. Njegove šume predstavljaju poslednje utočište za neke retke vrste koje sve ređe možemo da vidimo u Srbiji, kao što su orao kliktaš, planinski detlić, crna žuna, siva žuna, belovrata muharica, mala muharica i istočna šarena muharica. Upravo zbog toga, Jastrebac je predložen kao nacionalno i međunarodno područje za zaštitu i očuvanje pomenutih vrsta ptica. Takođe, ovaj zeleni masiv je proglašen Parkom prirode radi očuvanja izuzetno vrednih šumskih ekosistema.

Jezero Ćelije je izvor života za 200 hiljada ljudi koje svakodnevno snabdeva pijaćom vodom. Pored svoje prvobitne namene, Ćelije posećuju i turisti – u prvom redu ribolovci zbog bogatog ribljeg fonda koje živi u ovom jezeru. Kao najdominantnije vrste se ističu: deverika, šaran, babuška, smuđ, grgeč a prisutne su i amur, tolstolobik, som, linjak, štuka, karaš, belica, crvenperka, sunčica i bodorka.

Mnoštvo rakova i školjki koje se nalaze u ovom jezeru, govore o njegovoj čistoći i nezagađenosti, ali ujedno predstavljaju pravu muku za ribolovce zbog toga što im uklanjaju mamce koji su postavljeni na udice.

Jastrebac, Ćelije i Osredak zajedno čine jedinstveno prirodno blago Kruševca. Pored svog bogatog biodiverziteta, ljudima nude mogućnost za odmor, ali ih uče i o značaju čuvanja prirode.