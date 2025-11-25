Veliko Krušince i Jasički put bez struje

Postavljeno: 25.11.2025

Danas će do 10 sati bez struje biti Jasički put, Severna industrijska zona, dok Veliko Krušince struju neće imati sve do popravke kvara, a najkasnije do 15 časova

Novi kvar na vodovodnoj mreži desio se u Lovcima, odnosno Lovačkoj kosi, gde vode neće biti do 15 sati.

Istražujemo poreklo imena sela: Mesto pada u Padežu

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
25. novembar 2025., 13:55
 

Uglavnom vedro
15°C
Apparent: 2°C
Pritisak: 1013 mb
Vlažnost: 96%
Vetar: 6.1 m/s SE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top