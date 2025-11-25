Veliko Krušince i Jasički put bez struje
Postavljeno: 25.11.2025
Danas će do 10 sati bez struje biti Jasički put, Severna industrijska zona, dok Veliko Krušince struju neće imati sve do popravke kvara, a najkasnije do 15 časova
Novi kvar na vodovodnoj mreži desio se u Lovcima, odnosno Lovačkoj kosi, gde vode neće biti do 15 sati.
