Veliki Jastrebac kao park prirode: Prvi stepen zaštite van domašaja ljudi

Upravljanje Parkom prirode „Veliki Jastrebac“ vrši JP „Srbijašume“ preko šumskih gazdinstava, među kojima je i ŠG „Rasina“ iz Kruševca. O izazovima u upravljanju, aktivnostima u kontroli aktivnosti na terenu i ostalim praktičnim pitanjima koja se tiču novog parka prirode, razgovarali smo sa direktorom kruševačkog gazdinstva, Sašom Đurđevićem

Piše: Nikola Lazić

Pored Šumskog gazdinstva „Rasina“, koje najvećim delom upravlja Parkom prirode, u upravljanju učestvuju i ŠG „Toplica“ iz Kuršumlije i ŠG „Niš“. Kako ističe naš sagovornik, ova tri gazdinstva na osnovu postojećih planskih dokumenata i uredbi sprovode gazdovanje parkom prirode u okviru tri stepena zaštite.

Naime, na području Parka prirode „Veliki Jastrebac” utvrđuju se režimi zaštite I, II i III stepena zaštite. Režim zaštite I stepena obuhvata površinu od 1.496,24 ha, odnosno 3,82% površine, režim zaštite II stepena, obuhvata površinu 16.307,26 ha, odnosno 41,63 %, a režim zaštite III stepena je ukupne površine od 21.372,01 ha, odnosno 54,55 %.

Direktor ŠG Rasina Saša Đurđević, dipl. inž. šum.

– Samo gazdovanje podrazumeva da se mi brinemo o šumi što uključuje seču, radove na gajenju poput pošumljavanja, popunjavanja kultura… Prvi stepen zaštite je totalno izuzet iz gazdovanja. Tu je zabranjena bilo kakva dalja aktivnost zbog zaštite reliktnih šuma planinskih javora i bukve, uglavnom planinskog javora koja je retka, ranjiva i ugrožena vrsta. Samim tim, zabranjeno je i kretanje motornim vozilima, čak i veće grupe bez prisustva stručnog lica ne bi smele da prolaze kroz prvi stepen zaštite.

U drugom i trećem stepenu zaštite, gazdovanje se odvija najnormalnije kao i do sada, s tim da se planska dokumenta usklađuju sa više nadležnih institucija, što samim tim podrazumeva i strožiju kontrolu.

– Srbijašume kada gazduju nekim područjem, to čine na osnovu određenih planskih dokumenata. Što se tiče ŠG „Rasina“, Park prirode zahvata teritorije gazdinskih jedinica Lomnička, Srndaljska, Jablanička i Petinska reka. Za svaku gazdninsku jedinicu donosi se planski dokument koji se naziva Osnova gazdovanja šumama i ona u suštini određuje šta će se u narednih 10 godina raditi, a taj dokument usvaja Vlada Republika Srbije. Sve što mi radimo, na nekoj gazdinskoj jedinici, mora da bude u skladu sa Osnovom, a sve van toga se smatra nelegalnim i možemo da snosimo posledice. Od kada je Veliki Jastrebac proglašen parkom prirode, moramo da tražimo saglasnost i mišljenje i od Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Takođe, više nije samo nadležna Uprava za šume pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, već i Ministarstvo zaštite životne sredine. Tako da gazdovanje usklađujemo uz saglasnost ova dva ministarstva.

Srndaljska reka

Pored toga, neophodno je da Park prirode „Veliki Jastrebac“ ima plan upravljanja za narednih deset godina. Predlog ovog plana za period od 2025. do 2034. godine je dat na usvajanje, pa kada ministarstva daju saglasnost, ŠG „Rasina“ će moći da sprovodi aktivnosti u skladu sa tim.

– Trenutno radimo fizičko obeležavanje parka prirode. Postavljamo info-table na samom rubu Velikog Jastrepca, uglavnom na asfaltnim putevima, da bi ljudi znali o čemu se radi. Na terenu radimo i obeležavanje fizičkog izdvajanja tri zone – sve mora da bude vidljivo i kada građani planinare, moraju da znaju gde idu i da li smeju tu da prolaze. Pored toga, prioritet je i uspostavljanje ribnog područja.

Šuma bukve i jele u gazdinskoj jedinici Lomnička reka

Pored čuvarske službe, na Velikom Jastrepcu je prisutan i čuvar parka prirode, a Saša Đurđević navodi da će im se na terenu uskoro pridružiti i čuvar ribnog područja. Dodaje da je njihov posao konstantno prisustvo na terenu i evidentiranje bilo kakvih nelegalnih aktivnosti.

– Građani moraju da znaju da šumari nisu neprijatelji, već službena lica koja rade na zaštiti šume. Postoje određena pravila koja moraju da se poštuju. Tako u ovim uslovima visokih temperatura, po Zakonu o zaštiti od požara, paljenje vatre u šumi ili na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume je zabranjeno. Nažalost, nepažnjom ljudi, na Velikom Jastrepcu u ovom periodu dešavaju se požari. Mi smo tu da zaštitimo tu šumu od požara, od posledica elementarnih nepogoda, od biljnih bolesti, da vršimo sve mere nege da bi ta šuma bila još bolja. Bespravna seča šuma je glavni izazov svih nas šumara, a na osnovu evidencije, u poslednje 2, 3 godine ona je na nivou statističke greške. Krivolov na Jastrepcu je sve manje prisutan, ali nažalost još uvek nije u potpunosti iskorenjen.

Orao kliktaš u Pretrešnji

Prostor na Velikom Jastrepcu obuhvata brojne endemske i reliktne biljne vrste, od kojih je planinski javor najređi. Čuvarska služba Srbijašume vrši monitoring svih vrsta i strogo evidentira svaki vid promene na terenu.

Što se tiče određenih intervencija usled elementarnih nepogoda, direktor Šumskog gazdinstva „Rasina“ ističe da je poslednja veća šteta na Jastrepcu zabeležena 2018. godine, kada je zbog ogromnih padavina došlo do uništavanja puteva, te dodaje da su erozije i velika klizišta retka pojava.

Saša Đurđević ističe da je važno da ljudi budu upoznati sa situacijom u Parku prirode.

– Imali smo nekoliko sastanaka sa lokalnom zajednicom u Velikoj Lomnici, zatim u našoj kući u Nauparu smo održali jedan sastanak. U suštini, reakcije su za sada dobre, a u narednom periodu ćemo nastaviti da informišemo ljude sa aktivnostima koje su usko vezane za Jastrebac.

Suživot prirode i turizma na Jastrepcu, posebno u domenu planinarskog turizma, ima posebnu važnost. Iz „Srbijašuma“ ističu da je uspostavljen dobar balans, te da postoji saradnja sa lokalnim Planinarskim sportskim društvom „Jastrebac“.

– Na Velikom Jastrepcu postoji izletište gde svako može slobodno da dođe, naravno uz poštovanje pravila – zabranjeno paljenje, zagađivanje reka, bespravna seča, krivolov, nelegalni ribolov… U saradnji sa Planinarskim-sportskim društvom, postavljamo i obeležavamo planinarske oznake, ali i održavamo i čuvamo same staze. Ukazujemo im ako bude nekog problema na nekoj stazi. Takođe, vodimo računa ako se dešava određena seča stabala u nekom odeljenju kroz koje prolazi planinarska staza, da budu blagovremeno obavešteni.

Planinski detlić sa lokaliteta Mečje stene

Najviše izazova javlja se tokom 1. maja, dok ostatak godine protiče bez značajnijih problema vezanih za divlje kampovanje i nelegalne deponije na izletištu.

„Srbijašume“ čuvaju postojeće vodotokove, što je takođe važno s obzirom da Park prirode „Veliki Jastrebac“ ima razgranatu mrežu vodenih tokova, koje otiču ka slivovima Južne Morave, Tolice i Rasine. Od ostalih hidroloških objekata u Parku prirode, značajni su brojni mineralni izvori. Od Ribarske Banje, na severnom obodu Velikog Jastrepca, pa prema zapadu javlja se nekoliko izvora mineralne vode: Dvorane, Sezemče, Slatina, Buci, Velika Lomnica, Trebotin i Mrmoš, kao i u selima Majdevo, Čitluk, Bela Voda i Kupci.

U okviru poboljšanja infrastrukture, a u sklopu desetogodišnjeg plana upravljanja, u planu je da bude sagrađen info-centar za turiste, kao i postavljanje klupica i „pečurki“ za izletnike kako bi posetioci Parka prirode mogli da predahnu i uživaju u prirodi.

Foto: Privatna arhiva/Zavod za zaštitu prirode Srbije – M. Ilić, Ana Petković i Ivan Medenica