Veliki broj ulica bez struje

Zbog radova na mreži, danas će doći do povremenih isključenja električne energije u više delova Kruševca i okoline: Preštip – do 10:30, Ribare – do 12:00, Kruševac (ulice Dušanova, Stojana Miloševića, Stojana Protića i Ostrvo Vida) – do 11:30, ulica Branislava Živkovića – do 12:30, (Opštinski zatvor i IDEA market) – do 13:00, Ulice Ratka Pešića, Šumadijska, Stanka Gavrilovića i Stadion – do 13:30, Lazarica, ulica Moravska – do 14, Donje Zleginje (Aleksandrovac) – do 15:00.

Takođe, zbog sanacije kvara i izrade priključka na vodovodnoj mreži, bez vode će do 15:00 biti: Čitluk – Cara Lazara (od stovarišta „Plamen“ do stare škole), Justina Popovića i Suvaja, Jakšićeva i Vladetina.